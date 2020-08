Tuttosport – Milan, con il rinnovo di Ibrahimovic non arriverebbe nessun altro attaccante

Secondo quanto riportato da Tuttosport, con l’ormai probabile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza rossonera prenderebbe un’importante decisione riguardante il calciomercato estivo. Infatti, la società di Via Aldo Rossi potrebbe rinunciare all’acquisto di una punta di riserva che possa far rifiatare lo svedese nel corso della stagione, ritenendosi al completo con la sola presenza di Leao e Rebic. Queste dinamiche potrebbero però variare in caso di passaggio dei turni preliminari e quindi arrivo certo nei gironi di Europa League.