L’avventura di Paquetà al Milan sembra essere giunta al capolinea. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani di Pioli ed è pronto a trasferirsi nella prossima stagione che inizierà tra poco più di un mese.

Il Milan, però, non vuole perderci tanto avendolo pagato 29 milioni e sta pensando di inserirlo in qualche scambio, magari con la Fiorentina per Milenkovic o Chiesa. Questo quanto scritto da Tuttosport.