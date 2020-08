Pepe Reina è pronto a tornare in Italia. Il portiere girato in prestito all’Aston Villa tornerà al Milan, con cui ha ancora un anno di contratto. Da valutare se lo spagnolo deciderà di restare come vice di Gigio Donnarumma o se cercherà di andare a giocare altrove. Nel frattempo Begovic saluta il Milan per ritornare in Inghilterra.