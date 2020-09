Laxalt a MilanTV: “Stiamo migliorando, vogliamo far bene”

Diego Laxalt ha parlato, ai microfoni di Milantv, al termine dell’amichevole Milan-Novara, terminata sul risultato di 4-2. Queste le sue parole:

Sull’amichevole: “Stiamo migliorando. Queste partite servono per mettere ritmo nelle gambe. Siamo contenti per la vittoria ma queste partite servono per completare la preparazione”

Sul gol e assist messi a segno: “È sempre bello segnare, anche nelle partite amichevoli. Conta tanto per la fiducia. Ora serve a pensare alle prossime partite e agli impegni ufficiali, dove dovremo farci trovare pronti”

Sul sorteggio dei calendari: “Abbiamo guardato prima della partita. Bisogna prepararsi bene per questo campionato che sarà tosto”

Sugli impegni europei: Saranno i primi impegni e i primi obbiettivi stagionali. Biosogna prepararsi bene, giorno dopo giorno”