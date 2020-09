Pioli: “Non è stata la nostra miglior partita, ma l’abbiamo gestita bene”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sports dopo la vittoria esterna col Crotone per 0-2 che porta i rossoneri in cima alla classifica in attesa della Juve e dei recuperi in settimana grazie al diciassettesimo risultato utile consecutivo.

Sulla partita:

La crescita della squadra deve passare da queste partite complicate, stiamo giocando spesso e siamo a inizio stagione quindi è impossibile pensare di giocare sempre a ritmi alti. Non è stata la nostra migliore partita ma abbiamo retto e gestito bene la gara.

Sulle ambizioni del Milan e quanto è diventato grande:

Siamo grandi per pensare alla prossima partita, pensiamo partita per partita, possiamo fare meglio. Stiamo passando un momento delicato tra infortuni e assenze, questa settimana è importante per l’Europa League, dobbiamo giocare con attenzione e stringere i denti. Speriamo che l’infortunio di Rebic non sia grave, ma è tornato Leao, quindi dobbiamo resistere.

Sull’infortunio di Rebic e sui nuovi:

Sembra non ci sia frattura, ciò diminuisce i tempi di attesa, speriamo che sia confermato, speriamo anche di recuperare Zlatan e la condizione di Leao che oggi abbiamo forzato. Soddisfatto di Tonali e Brahim, non sono ancora al 100% ma potranno darci una mano

Sullo scudetto e sul Napoli:

Dobbiamo pensare a crescere, il Napoli è molto forte, Rino è stato bravo a farli giocare bene e dargli carattere, le nostre rivali sono quelle che ci sono arrivate davanti e il napoli. Il nostro percorso deve essere partita per partita, vogliamo migliorare il campionato scorso.