Il retroscena tra Juventus e Donnarumma

Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha raccontato un interessante retroscena tra Juventus e Donnarumma: i bianconeri sarebbero pronti a prendere a parametro 0 il portiere rossonero, garantendogli uno stipendio da 10 milioni di euro l’anno e un importante commissione all’agente.

Gigio Donnarumma andrà in scadenza a giugno 2021, il Milan sta trattando il rinnovo ma la richiesta di Raiola è di 9 milioni a stagione. In caso di mancato accordo, la società di via Aldo Rossi cercherà di cederlo in questa sessione di calciomercato.