Alessandro Sala, giovane centrocampista centrale classe 2001, è stato ceduto in prestito al Cesena nei giorni scorsi. Alla cerimonia di presentazione in maglia bianconera, l’ex centrocampista rossonero ha affermato di essere stato consigliato da Franck Kessié (il numero 79 rossonero ha esordito in Italia proprio con la maglia bianconera). Ecco le sue parole:

“E’ stato Franck Kessié a consigliarmi Cesena. Nell’ultimo periodo lui mi ha aiutato molto e ho deciso di ascoltare il suo consiglio”.