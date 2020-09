In occasione dell’uscia della seconda maglia del Milan per la stagione 2020-2021, anche Massimo Ambrosini ha posato per i colori rossoneri, esprimendo nella descrizione del post su Instagram questo pensiero:

“Tempo fa , quando il verde era sotto le scarpe e non di fronte, con la maglia bianca si giocavano le finali… Grazie mille Milan per il pensiero e in bocca al lupo per la stagione ragazzi!!!”.