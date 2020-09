Ambrosini: “Il Milan ha bisogno di rinforzi in difesa”

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del mercato del Milan:

“Anche senza Europa questa squadra ha bisogno di un centrale difensivo, anche se Gabbia ha fatto bene, ma serve un altro rinforzo e di livello. In mezzo al campo bisognerà vedere cosa succederà in Europa, poi la situazione di Paquetà potrebbe incidere su qualche colpo last minute. Bakayoko? E’ un giocatore forte, se dovesse arrivare farebbe comodo, ma la priorità oggi questa squadra ce l’ha dietro. Se dovessero superare entrambi i turni credo che qualcosa faranno”.