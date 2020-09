Anche Riso a Casa Milan: Sportiello e Maldini sul tavolo

Il Milan continua la ricerca del vice Donnarumma. Secondo ‘Calciomercato.com’, nel pomeriggio odierno, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha incontrato Giuseppe Riso, agente del portiere dell’Atalanta Simone Sportiello. Il Milan è interessato al giocatore, ma i bergamaschi starebbero valutando la permanenza dell’ex giocatore della Fiorentina, a causa dell’infortunio subito da Gollini.

Sportiello ma non solo. L’altro argomento del summit riguarda il futuro di Daniel Maldini e Alessandro Sala. Il primo, fresco di gol in amichevole contro il Monza, vorrebbe guadagnarsi la conferma in prima squadra. Mentre il centrocampista del 2001 avrebbe una richiesta di prestito dal Novara.