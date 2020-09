Arrivano conferme sulle indiscrezioni de “L’Equipe” il quotidiano francese che in mattinata aveva affermato la presenza di una trattativa tra Leicester e Saint Etienne per Wesley Fofana. Secondo Loïc Tanzi, giornalista di RMC Sport, il Leicester avrebbe già presentato un’offerta di 35 milioni più 5 di bonus per il diciannovenne francese che piace molto anche al Milan. La trattativa tra Leicester e Saint Etienne è dunque ufficialmente iniziata.