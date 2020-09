Bakayoko non convocato per Chelsea-Liverpool, il francese sempre più fuori dal progetto Blues

Da tutta l’estate si parla di un possibile ritorno a Milano per Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese è un obiettivo dichiarato della società, ma la distanza tra l’offerta del Milan e le richieste del Chelsea è ancora molta: nonostante le difficoltà nella trattativa, l’ex 14 rossonero oggi non è stato neanche convocato da Lampard per la sfida contro il Liverpool campione in carica.

Il giocatore ha chiaramente espresso la volontà di unirsi alle fila della squadra di mister Stefano Pioli, principale motivo per cui la trattativa tra i due club non si è ancora interrotta. Al momento il Milan parrebbe essere l’unica squadra interessata al giocatore e probabilmente tenterà di affondare il colpo negli ultimi giorni di mercato, confidando che in assenza di altre offerte, il Chelsea possa “accontentarsi” di una cifra più bassa rispetto alla richiesta iniziale.

I londinesi dovranno necessariamente scendere a più miti consigli, data la loro necessità di incassare a seguito dell’ingente spesa sostenuta in questa sessione per il mercato in entrata. Il modo migliore per farlo è proprio quello di dare via giocatori come Bakayoko, chiaramente un esubero, come dimostra ancora una volta la mancata convocazione contro il Liverpool.