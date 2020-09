Belgio, prima convocazione per Saelemaekers con i Diavoli Rossi.

Alexis Saelemaekers è stato prelevato dall’Anderlecht a Gennaio ed in soli 7 mesi ha conquistato la fiducia di Mister Pioli e di tutta la società, tanto da guadagnarsi il riscatto per un’operazione che conta un totale di 7 millioni.

Il belga classe 1999 è arrivato in rossonero come terzino destro e sta crescendo come esterno. Proprio la crescita che questo calciatore sta avendo nell’ultimo periodo è valsa la prima convocazione in nazionale maggiore. Il CT del Belgio Roberto Martinez ha dunque deciso di inserire Saelemaekers nella lista dei 33 convocati per l’amichevole contro la Costa D’Avorio (8 ottobre) e per il doppio impegno in Nations League contro Inghilterra (11 ottobre) ed Islanda (14 ottobre). Tra i giocatori della Serie A convocati con i Diavoli Rossi ci sono anche Dries Mertens (Napoli) e Romelu Lukaku (Inter).