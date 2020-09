Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano, il professor Zangrillo: “Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio. Berlusconi è stato sottoposto a tampone per un recente soggiorno in Sardegna”.

L’ex patron milanista salterà dunque Milan-Monza, in programma sabato sera a San Siro.