Biglia, futuro lontano dall’Italia: sì ai turchi del Karagumruk

Il ricco contratto di Lucas Biglia è terminato a fine agosto e dopo tre stagioni in chiaroscuro l’argentino è pronto ad andare avanti verso il nuovo capitolo della sua carriera. Arrivato da perno del centrocampo della Lazio e della nazionale Albiceleste, non sempre Biglia ha saputo vivere all’altezza delle aspettative che Mirabelli e Fassone avevano riposto su di lui quando nel 2017 gli affidarono le chiavi del centrocampo rossonero. Sull’ex Lazio e Anderlecht è stato forte per diverse settimane il pressing della dirigenza granata, alla ricerca di un profilo di esperienza per la mediana del Toro: tuttavia le richieste di ingaggio elevato di Biglia hanno portato Cairo a virare su altri profili. Nel frattempo, dalla Turchia il Karagumruk ha dimostrato con grande insistenza di voler arruolare l’ex numero 20 rossonero, ponendolo al centro del progetto tecnico ed accontentandolo sulle richieste economiche: secondo quanto riporta Alfredo Pedullà infatti, Lucas Biglia ha le valigie pronte ed ha accettato l’offerta del Karagumruk ed è pronto a giocare in Süper Lig.