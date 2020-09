Lucas Biglia si trasferisce al Karagmurk, squadra di Istanbul. L’argentino non porterà alcun indennizzo nelle casse del Milan, che però risparmierà sull’ingaggio: in Turchia il centrocampista guadagnerà 6 milioni di euro in due anni. A riportarlo è il giornalista Daniele Longo su Twitter.

Di seguito il tweet: