Bonaventura, visite mediche e firma sul contratto con la Fiorentina

Dopo sei stagioni con la maglia del Milan tatuata addosso, 184 presenze e 35 reti in rossonero Jack Bonaventura si appresta a vivere una nuova avventura, sempre nel nostro campionato: per i prossimi due anni sarà Firenze la sua nuova casa, viola la sua nuova maglia, avendo sposato il progetto di Commisso che in questa sessione con gli innesti di Bonaventura e Amrabat ha indubbiamente alzato il livello del centrocampo della Fiorentina.

Jack firmerà in giornata un contratto di due anni, con opzione per il terzo, a un milione e mezzo fisso più una parte di bonus legati al raggiungimento di obiettivi sia individuali che di gruppo: ciò testimonia quanto la dirigenza viola abbia creduto nel marchigiano e quanto volesse portare un giocatore di esperienza in uno spogliatoio giovane come quello fiorentino. Non resta che augurare il meglio a Bonaventura per questa nuova avventura, professionista vero con il Milan nel cuore.