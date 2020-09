Brahim Díaz: “Giocare nel Milan è un privilegio. Spero di far divertire i tifosi”

Il neo acquisto del Milan Brahim Díaz, con un’intervista fatta attraverso il canale ufficiale del club, si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Ecco le sue prime parole:

Sul Milan: “Le mie prime impressioni sono molto positive, si vede chiaramente che tipo di società è il Milan. È un privilegio giocare per un club così importante e con una grande storia. Si vede dal modo in cui i tifosi supportano la squadra, come ho detto è un onore per me”.

Su Theo: “Non ho ancora avuto la possibilità di parlare con Theo Hernández, ma sono sicuro che appena mi unirò alla squadra per il mio primo allenamento mi accoglierà alla grande, lui sa come mi sento e ora sono anch’io in Italia. Penso che sarà facile integrarsi, si vede che è un gruppo di giocatori incredibili”.

Sui suoi allenatori: “Ho lavorato con allenatori come Guardiola e Zidane, che è stato il mio ultimo allenatore. So che entrambi hanno giocato in Italia, Zidane mi ha parlato molto bene dell’Italia e della Serie A. È stato vicino alla città quando giocava e gli è piaciuta molto”.

Sul giocatore che gli piace in particolare: “Ho diversi calciatori che mi piacciono, non ne saprei scegliere uno. Giocatori che possono fare vari ruoli, capaci di fare la differenza: non ne riuscirei a individuare soltanto uno. In questo momento sto pensando soltanto a me stesso e a come potrò aiutare la squadra“.

Su Ibrahimovic: Avere il numero che ha preso Ibrahimovic l’anno scorso sarà un onore per me. Avrò anche tanta pressione ma sono felice di questo perché è una leggenda del Milan, quest’anno difenderò quella maglia con passione e soprattutto voglio giocare un bel calcio per far divertire i tifosi rossoneri”.

Su quello che ci si deve aspettare da lui: “Apprezzeranno la mia voglia di lavorare, a un giocatore non basta avere solo il talento. Spero di far divertire i tifosi con le mie accelerazioni, sia sulle fasce che per le vie centrali. Bisogna divertirsi tutti insieme, sicuramente sarà un grande anno per tutti”.