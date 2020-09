Brahim, il Milan cerca il riscatto

Il Milan spinge per Brahim Diaz. Il Real Madrid, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ha voluto tenere il controllo sul giocatore, quindi la trattativa per concedere una possibilità di riscatto ai rossoneri è andata per le lunghe.

Tuttavia Maldini ci tiene a intavolare una discussione sul talento spagnolo, che per quanto visto dalle prime uscite stagionali può essere un ottimo acquisto. Può infatti ricoprire le tre posizioni dietro la prima punta nel 4-2-3-1 di Pioli, e ha qualità tali da renderlo importante non solo in futuro, vista la giovane età (21 anni), ma anche e soprattutto nel presente.

Il tentativo si baserà sulla ricerca di un diritto di riscatto e sarà effettuato dopo la fine del mercato. E’ possibile che alla fine conterà anche la volontà del giocatore.