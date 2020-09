Ariedo Braida, intervistato dai microfoni di Sky Sport a Calciomercato l’Originale ha parlato anche di Milan: “Il Milan deve lottare non solo per la Champions, ma anche per qualcosa in più, lo dice la sua storia. Tornare al Milan? Non mi ha chiamato nessuno, sono andato via dal Milan dicendo grazie, perché più del Milan non c’è nulla. Arrivare al Milan è bellissimo, andarsene è difficile, ci pensi due volte“.