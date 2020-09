Braida: “Tonali merita, è intelligente. Ibra? Uno come lui è giusto che giochi”

Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan, ha parlato da Rimini in occasione dell’inaugurazione del mercato estivo ai media presenti come Tuttomercato.web. Ecco le sue risposte alle domande.

Su Tonali.

“Merita, dipenderà dalla sua crescita e dai miglioramenti. I giocatori hanno qualità e a volte non migliorano: a occhio mi sembra posato, intelligente, in gamba. Ci sono le premesse per far bene”.

Che pensa di Pioli e Maldini?

“Non mi posso permettere di giudicare. Io ringrazierò sempre il Milan, conoscete tutti Pioli e Maldini. Sono bravi professionisti, lo stanno dimostrando, auguro a loro i successi che meritano e che merita il Milan”.

Non ha mai avuto dubbi su Ibrahimovic?

“Se ce la fa, uno come lui è giusto che giochi. Così ne vedi pochissimi”.