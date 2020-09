Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Genoa starebbe puntando Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero, ora in forza alla Fiorentina. L’idea della squadra ligure sarebbe quella di rilevare l’attuale prestito che il Wolverhampton ha concesso ai viola, che prevede un obbligo di riscatto dopo una determinata percentuale di presenze. Il Genoa dunque sta tentando di regalare un bomber a Maran per rinforzare la rosa rossoblu.