Caressa, che gaffe! Commento su Brahim ma parla del Diaz sbagliato

Durante la trasmissione “Al Club” di Sky Sport, il giornalista Fabio Caressa ha rilasciato questo commento riguardante, secondo lui, il centrocampista del Milan Brahim Diaz:

“Brahim Diaz del Milan è uno che al Real ha voluto la 7 dopo l’addio di Cristiano Ronaldo”

Purtroppo per Caressa però, il Diaz in questione era Mariano, che dopo la grande stagione 2017-18 col Lione, è stato acquistato dal Real con il diritto di recompra, e in quell’occasione l’attaccante scelse di vestire la maglia numero 7. In quella stagione, Brahim Diaz, giocava nelle giovanili del Manchester City.