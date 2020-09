Il Milan sarà quest’oggi in campo a Crotone per dare continuità all’ottimo esordio in campionato contro il Bologna e cercare di portarsi a casa i tre punti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sandro Tonali e Brahim Diaz potrebbero fare il loro esordio dal primo minuto con la maglia rossonera.

Questa la formazione scelta da Stefano Pioli, che schiererà un 4-2-3-1: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Tonali; Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic.