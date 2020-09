Il Milan sta conducendo un calciomercato egregio. Dopo il colpo Tonali i rossoneri hanno però necessità di rinforzi soprattutto in difesa, dove la coperta è troppo corta.

Il vero obiettivo è Milenkovic che però la Fiorentina valuta non meno di 40 milioni di euro. Difficile se non impossibile uno scambio con Paquetà, ma la pista che porta a Fofana del Saint Etienne forse è addirittura più ardua: 30 milioni per un millenial che dovrebbe adattarsi alla Serie A.