Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, dal Psg sarebbe arrivata un’offerta di 40 milioni di euro per Bennacer rispedita al mittente in quanto l’algerino è ritenuto incedibile. Per costruire una rosa competitiva e duratura infatti servirà trattenere i big e puntare su giocatori pronti, e questo nuovo Milan ci sta provando.