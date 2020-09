Celtic, Lennon: “Ajer? Non vogliamo venderlo. Domani giocherà in Europa League”

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match europeo che domani affronterà il Celtic, Neil Lennon, allenatore della squadra irlandese, ha ribadito la sua volontà e quella del club di non voler vendere Kristoffer Ajer, obiettivo di mercato del Milan. Ecco le sue parole:

“È concentrato, domani giocherà, sta pensando alla partita. Non sono arrivate offerte concrete, non vogliamo venderlo. Lui sta bene mentalmente, abbiamo parlato ieri. Lo supporto, queste situazioni possono causare molte distrazioni”.