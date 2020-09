Chiesa, papà Enrico a Milano: indizio di mercato?

Enrico Chiesa, papà di Federico, è a Milano. Secondo quanto riferisce Andrea Longoni attraverso il proprio canale di You Tube, l’ex giocatore di Fiorentina e Siena è stato avvistato nel capoluogo lombardo. La “prova” sarebbe una foto di un tifoso che posa accanto a Chiesa senior. Infine, alla richiesta di portare il figlio (presumibilmente) al Milan, Enrico ha fatto un sorriso piuttosto enigmatico.

Enrico Chiesa in realtà non è la prima volta che soggiorna a Milano. Nei mesi scorsi era già stato all’ombra della Madonnina per motivi di lavoro. Chissà che in questi giorni, invece, l’obiettivo non sia quello di avvicinare ulteriormente il figlio Federico al club rossonero.