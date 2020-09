Codacons, pres. Rienzi: “Pronto a denunciare regioni e governo dopo la proposta per la riapertura degli stadi fino al 25% della capienza totale”

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il documento di proposta al Governo per la riapertura degli stadi fino al 25% della capienza totale.

Il presidente del Codacons Carlo Rienzi è stato molto duro:



“Si tratta di una idea folle che, se attuata, avrebbe ripercussioni pesantissime sul fronte della salute pubblica. Al di là della presenza fisica dei tifosi all’interno degli stadi, già di per se rischiosa, si pone il problema di ciò che accadrebbe fuori dagli impianti sportivi in occasione delle partite, con inevitabili assembramenti di persone e aumento della possibilità di contagi tra cittadini.

Lo Stato non può cedere alle pressioni della lobby del calcio e di chi mette gli interessi economici prima della salute degli italiani, e se vuole tutelare i tifosi e lo sport dovrebbe imporre la diffusione in chiaro delle partite in tv. Se si arriverà ad accogliere la proposta di aprire gli stadi al 25% della capienza, il Codacons è pronto a denunciare il Governo e le Regioni per il reato di concorso in epidemia”.