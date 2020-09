Nel corso della trasmissione ‘La Domenica Sportiva’ in onda su Rai 2, Fulvio Collovati ha svelato la sua griglia di partenza per il nuovo campionato di Serie A.

Se davanti a tutti ha messo Juventus e Inter, in seconda fila posiziona il Milan elogiando il lavoro fatto sin qui: “Ritengo sia la squadra che ha fatto il miglior mercato in questo momento” spiega l’ex difensore. Poi aggiunge: “Se i rossoneri prendono Chiesa, lotteranno per lo Scudetto“.