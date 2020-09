Commisso: “Nessun offerta per Chiesa, ma gli ho promesso che per la giusta offerta può partire”

Dopo una fase di apparente immobilismo iniziale, il calciomercato rossonero comincia a prendere il volo. Dopo gli importanti colpi Tonali e Brahim Diaz, la società sta seriamente pensando di regalare a Pioli l’esterno destro che potrebbe far fare il salto di qualità alla rosa del Diavolo, profilo che risponde al nome di Federico Chiesa. Il ragazzo, così come Tonali, è milanista fin da ragazzo e la sua volontà di seguire le orme dell’idolo Kakà potrebbe essere determinante per la buona riuscita dell’affare.

Nel frattempo, dopo le conferme raccolte dal giornale toscano La Nazione su un interesse da Casa Milan per il giovane viola che proprio agli ordini di Stefano Pioli è esploso, in serata il patron della Fiorentina Rocco Commisso intervistato da Rtv38 ha dichiarato: “Fino ad oggi non abbiamo mai ricevuto nessuna offerta per Chiesa. Non ci sono mai state, non è vero che ne abbiamo ricevute, se qualcuno dice che sbaglio mi porti i documenti. Io a Chiesa voglio bene e gli ho promesso che può andare se porta il giusto prezzo. Vediamo cosa succede, c’è anche la possibilità che rimanga”.

Milan-Chiesa, avanti tutta. E con Musacchio in uscita, chissà che la 22 del suo idolo Kakà non si liberi…