Coordinatore medici Serie A: “Prossimo turno non a rischio”

Gianni Nanni, coordinatore dei medici di Serie A, è stato intervistato oggi da Sky Sport e ha parlato delle possibili decisioni che verranno prese per la prossima giornata di campionato a seguito dei fatti di Genoa-Napoli:

“Secondo me la prossima giornata non è a rischio. Bisognerà solo decidere su Genoa-Torino, a meno che non spuntino nuovi casi dai test del Napoli o di altre squadre. Non mi aspettavo comunque un dato così importante, 14 casi nel gruppo squadra del Genoa sono veramente tanti. Bisognerebbe aver vissuto lo spogliatoio in questi giorni per capire cosa è successo. Conosco il medico del Genoa, è molto scrupoloso“.