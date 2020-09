CorSera – Duarte costringe il Milan ad accelerare. Fofana prima scelta

La notizia di ieri riguardante la positività al Covid di Duarte non è certo buona per il club rossonero. Non solo il Milan si ritrova con un difensore in meno in un periodo di infortuni (Romagnoli e Musacchio), ma non può nemmeno più piazzare il brasiliano per fare cassa.

A questo punto, sotto la pressione di Pioli, Maldini e Massara sono costretti a sforzare le casse del Milan per coprire il buco in difesa che si allarga di giorno in giorno: secondo il Corriere della Sera, se fino a ieri il Milan si poteva permettere di tenere d’occhio Fofana del Saint-Etienne pur bloccando Milenkovic, da oggi il Milan deve fare sul serio e sbrigarsi, per portare a Casa Milan almeno uno di loro.

La prima scelta è ovviamente il serbo, che sta scatenando un derby di mercato con l’Inter (incerta sul futuro di Skriniar). Dovesse fallire il piano che porta al difensore viola, cosa probabile se il Milan non riuscisse a piazzare nessuno, i rossoneri si scatenerebbero su Wesley Fofana, che è un interesse condiviso col Leicester. Per ora, quindi, Fofana è il giocatore più vicino al Milan, ma i milanesi devo sbrigarsi se non vogliono ripiegare su Ajer o Nastasic, considerati seconde scelte.