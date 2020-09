German Pezzella potrebbe essere il prossimo acquisto in difesa del Milan. La società rossonera non riesce ad accontentare le esose richieste della Fiorentina per Milenkovic (40 milioni di euro) e Pioli ha apertamente fatto il nome del capitano viola.

Il Corriere della Sera rivela però che il calciatore difficilmente si muoverà da Firenze per questioni ambientali: la società non vuole mandarlo via siccome è una colonna dello spogliatoio che soffrirebbe molto la sua partenza.