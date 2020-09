Ajer e Milenkovic sono gli obiettivi del Milan per la difesa ma la situazione è diversa per entrambi. A fare il punto è il Corriere della Sera, che riporta come la richiesta della Fiorentina per il serbo sia troppo alta e quindi Maldini si sia convinto a virare sul centrale del Celtic. Sono attese novità all’inizio della prossima settimana.