CorSera – Le soluzioni per sostituire Ibrahimovic: svedese out per tre gare

Il Milan deve sostituire Ibrahimovic per le prossime tre gare. Lo svedese è risultato positivo al Covid-19 e dovrà per forza di cose saltare le partite contro Crotone, Rio Ave e Spezia ma Pioli ha già pronte le opzioni per l’attacco.

Il Corriere della Sera riporta infatti che il tecnico rossonero farà giocare Rebic contro i calabresi in quanto il croato era (ed è ancora) squalificato in Europa League e non potrà quindi affrontare i portoghesi. Contro il Rio Ave pertanto giocherà Colombo, mentre con lo Spezia si spera di avere di nuovo a disposizione Leao dopo ben 25 giorni di quarantena.