CorSera - Maldini: "Nessuna trattativa per Chiesa... ad oggi"

Ancora il mercato al centro dell’attenzione in casa Milan. Dopo l’arrivo di Tonali, la società rossonera continua a guardarsi intorno e non disdegna sogni di fine estate.

Come riportato dal Corriere della Sera infatti, Maldini avrebbe smentito qualsiasi trattativa con la Fiorentina per Chiesa, lasciando però aperto uno spiraglio, dichiarando: “È uno dei migliori giovani italiani, ma non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina: è questo lo stato dei fatti ad oggi“.

Quella chiosa finale – “ad oggi” – sembra però lasciare tutto in sospeso.