CorSera – Milan, al via la quarantena di Ibrahimovic: ecco quanto starà fuori

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19, motivo per il quale ieri era assente nel match europeo contro il Bodo/Glimt, vinto dai rossoneri per 3-2.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’assenza di Ibrahimovic è un handicap pesantissimo per il Milan, che spera di recuperare lo svedese il prima possibile. Secondo il protocollo, l’attaccante dovrebbe restare in quarantena per 14 giorni, ma il club crede che possa rientrare prima.

Il calciatore infatti, verrà sottoposto quotidianamente a tamponi, con la speranza di averne due negativi al più presto.