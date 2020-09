CorSera – Rinnovo Donnarumma: inizia la “battaglia” con Raiola

Mino Raiola è un osso duro, e il Milan lo sa bene. Dopo Zlatan Ibrahimovic, comincia anche la telenovela Donnarumma per il rinnovo del contratto. Il ragazzo andrà in scadenza il prossimo giugno, e i rossoneri vorrebbero trattare per prolungare. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, già da questo mese il Milan intavolerà i colloqui con Raiola e sa già che sarà estenuante.

Donnarumma ora guadagna 6 milioni annui, mentre il suo procuratore ne chiede 10. La cifra è molto alta, ma i rossoneri proveranno ad incontrarsi a a metà strada mantenendo la cifra dei 6 milioni aggiungendo dei bonus. La dirigenza proverà a far leva sul fatto che Gigio vuole rimanere, ma l’accordo probabilmente arriverà inserendo una clausola rescissoria.