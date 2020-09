CorSport – Il Milan ha bisogno di sfoltire la rosa: Paquetà e altri 6 in uscita

Non solo acquisti. Il Milan di Stefano Pioli si guarda intorno nel tentativo di rinforzare la rosa e liberarsi degli esuberi. Le cessioni infatti, potrebbero permettere al club nuovi innesti di qualità. Nella lista dei partenti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, almeno 7 giocatori. Tra questi un nome su tutti: Lucas Paquetà.

Paquetà ha totalizzato 24 presenze e nemmeno un gol nella passata stagione in Serie A

Il centrocampista brasiliano ha una valutazione di circa 24 milioni di euro e piazzare il colpo in uscita sembra cosa tutt’altro che semplice. Sul giocatore ci sarebbe il Lione ma l’interesse dei francesi non si è ancora trasformato in trattativa concreta.

Non solo Paquetà. Nella lista dei partenti almeno uno tra Conti e Calabria, usati comunque con assiduità da Pioli e i calciatori praticamente mai schierati dal tecnico: Krunic, Laxalt e Duarte.

A questi, si aggiunge Halilovic, rientrato dal prestito all’Heerenveen e nuovamente in uscita.