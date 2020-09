CorSport – Soumarè l’alternativa a Bakayoko per il centrocampo

Milan sempre alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Dopo l’arrivo di Tonali, il club rossonero ha varato due opzioni: Bakayoko e Soumarè.

Bakayoko ha già indossato la maglia del Milan nella stagione 18/19

Per quanto riguarda il primo, il Chelsea non si oppone alla cessione ma chiede 30 milioni per liberare il francese. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’offerta del Milan è di 25 milioni con le due parti chiamate a fare un passo verso l’altra. Nelle ultime ore intanto, il Crystal Palace ha formulato un’offerta per il giocatore.

L’alternativa si chiama Soumarè. Profilo giovane e di proprietà del Lille, è valutato 30 milioni ma potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto.