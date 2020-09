Alessandro Costacurta, ex difensore e bandiera del Milan, ha parlato a Sky Calcio Show della stagione dei rossoneri – facendo una sua virtuale classifica- posizionando il diavolo al sesto posto. Queste le sue dichiarazioni:

“Avrei potuto mettere il Milan quinto, ma non tra le prime quattro perché ci sono squadre più attrezzate come il Napoli. Secondo me, sono almeno quattro le squadre più forti del Milan”.