Crotone-Milan, le pagelle: vittoria, clean sheet e punteggio pieno

DONNARUMMA 6 – Secondo clean sheet in due partite, oggi non viene mai chiamato in causa.

CALABRIA 6.5 – Ennesima ottima partita del terzino che conferma l’altrettanto ottimo stato di forma.

KJAER 7 – Il muro danese: con lui non si passa, e soprattutto grazie a lui i rossoneri mantengono la porta imbattuta nelle prime due di campionato. Oggi pericoloso anche in attacco, con la sfortunata traversa colpita nel primo tempo.

GABBIA 6.5 – Oggi il giovane centrale ha convinto: tante buone chiusure e diversi anticipi che sbarrano la strada alle offensive dei rossoblù.

T. HERNANDEZ 6.5 – I calabresi non riescono ad arrestare le sue incursioni sulla fascia. Il solito treno.

KESSIE 7.5 – Migliore in campo stasera, super prestazione coronata dal primo centro stagionale su calcio di rigore. Frank è ovunque, recupera palloni in ogni zona di campo.

TONALI 6 – Prima da titolare per lui, a sprazzi fa vedere buone cose ed ottimi filtranti. Le idee ci sono, la qualità è indubbia ma andrà allenata per favorire un inserimento ottimale negli schemi di Pioli.

SAELEMAEKERS 6.5 – Se continua così finirà per “rubare” un posto da titolare a Castillejo, anche se poi dovrà fare i conti con Diaz. Il belga ha grande tecnica, e sta venendo fuori piano piano.

CALHANOGLU 6.5 – Oggi niente bonus, ma il gol del 2-0 parte da un suo grande recupero palla a centrocampo. Determinante, essenziale per questo Milan.

DIAZ 7 – Quanta qualità ha questo ragazzo: piccolo, rapidissimo, brevilineo, e oggi segna all’esordio dal primo minuto. Forse iniziamo a capire perché il Real non abbia voluto inserire il diritto di riscatto nell’affare.

REBIC 6 – Non un’ottima prestazione, ma si procura il rigore che porta al vantaggio rossonero. Nella ripresa si infortunio al braccio ed è costretto a lasciare il campo.

COLOMBO 6 – Entra in campo quando il Milan abbassa il baricentro e ha pochi margini per dimostrare qualcosa, ma non sbaglia comunque nulla.

CASTILLEJO 5 – Entra nel secondo tempo al posto di Saelemaekers ma non convince per niente, perde tanti palloni. Non un buon periodo il suo.

BENNACER 6

LEAO s.v.

KRUNIC s.v.

PIOLI 6.5 – Come lui stesso dirà nel post-partita, non è stata una delle migliori prestazioni in quanto a brillantezza. Ma il Milan è solido, cinico, è squadra vera. Non rischia nulla e finalizza le poche occasioni concesse da un Crotone molto sulla difensiva.