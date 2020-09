Daily Mail – Milan e Leicester su Fofana

Non è un mistero che il Milan cerca rinforzi per la sua difesa. Il nome di Wesley Fofana, talento 19enne del St Etienne, piace da tempo a Casa Milan. Sul giovane difensore francese non ci sono solo i rossoneri. Secondo il Daily Mail, sul calciatore, oltre a Milan ed Everton ci sarebbe il forte interesse del Leicester City. I Foxes pare abbiano offerto circa 20 milioni per il classe 2000, pupillo dell’ allenatore Brendan Rodgers. Il St Etienne è fermo sulla richiesta iniziale di 30 milioni. Potrebbero esserci importanti novità nei prossimi giorni.