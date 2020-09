Daily Mirror – Il Milan sulle tracce di Alex Luna

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Daily Mirror, il Milan sarebbe in piena corsa a due con il Manchester United per siglare il giovanissimo Alex Luna, trequartista argentino classe 2004.

Il baby prodigio sudamericano ha realizzato 16 gol nello scorso campionato ed ha attirato su di sé gli sguardi di mezza Europa. Barcellona, Bayern Monaco, Roma, PSG, Arsenal e Manchester City sono solo alcune delle big europee interessate al gioiello della Nazionale Under15 Albiceleste.

Avanti a tutti nella corsa per Alex Luna ci sarebbero i Red Devils di Manchester e i Diavoli rossoneri di Milano. Attenzione tuttavia all’Atletico Madrid: in una intervista rilasciata ad AS, il talentino ha dichiarato che sarebbe un onore essere allenato dal Cholo Simeone.