La trattativa tra Milan e Chelsea per Tiemoue Bakayoko è in fase di stallo. Secondo quanto riportato dal The Sun, il PSG vorrebbe approfittare di questa situazione per fare uno scippo ai rossoneri ed assicurarsi le prestazioni del francese.

In particolare, secondo il quotidiano inglese, i parigini metterebbero sul piatto la stessa offerta dei rossoneri, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma con cifre sostanzialmente più alte rispetto a quelle del Milan.