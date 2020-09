Secondo quanto riportato da SportMediaset in Inghilterra i bookmakers scommettono forte sull’arrivo di Gareth Bale in rossonero, ormai in rottura totale con il Real.

Il costo del cartellino del gallese si aggira sui 30 milioni di euro, il vero ostacolo per i rossoneri è lo stipendio. L’ex Tottenham guadagna intorno ai 15 milioni di euro a stagione, uno stipendio che rende la trattativa con il Milan impossibile.