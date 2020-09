DAZN – Colombo: “Emozione unica il gol a San Siro. Il Milan mi ha cresciuto e rimango”

Intervistato nel post partita ai microfoni di Dazn, il protagonista della serata, Lorenzo Colombo, ha commentato a caldo la gioia per il suo debutto con gol in una partita ufficiale con la maglia del Milan.

Partita della vita?: “Grande occasione per me per dimostrare il lavoro che ho fatto. Oggi era difficile e ci voleva una prestazione di squadra. L’ abbiamo fatto e abbiamo ottenuto un’ importante qualificazione. Era il nostro obiettivo”

Emozione unica segnare a san Siro?: ” Sono contento per il gol e per il passaggio del turno e domani ritorniamo a lavorare. C’è da recuperare energie e pensare alla gare di domenica contro il Crotone“

Lavorare con Ibra ha aumentato la tua personalità: “Personalità non vuol dire non avere testa sulle spalle. Importante avere equilibrio.”

Ti senti parte di questo gruppo?: “Assolutamente si. Sono al Milan sin da piccolo. Sono cresciuto al Milan e mi sento parte di questo gruppo.”

Pioli ti ha tolto dal mercato: “Anch’io mi sono tolto dal mercato. Voglio restare qua e rimarrò.”