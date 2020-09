Derby, Big Match e scontri diretti: tutte le partite del calendario di Serie A

La nuova Serie A 2020 – 21 ha preso forma e vita, pronta ad iniziare per una stagione emozionante e piena di colpi di scena. Un incredibile viaggio di oltre nove mesi che vedrà le migliori venti formazioni d’Italia sfidarsi per la vittoria dello scudetto, in un calendario pieno di match esaltanti e sfide di spessore. Dalla Juventus, campione d’Italia in carica, passando per le milanesi Inter e Milan, le romane Lazio e Roma e il Napoli, tutte le big del nostro campionato ambiscono al trofeo più prestigioso. Solo una, però, potrà dirsi campione e alzare al cielo la coppa. Ecco dunque i migliori e più attesi big match e scontri diretti della nuova stagione e le favorite nelle quote partite Serie A di quest’anno!

Il primo assaggio di grande calcio è già a calendario per la prima giornata, con Atalanta e Lazio a sfidarsi a Roma. Le due formazioni lo scorso anno hanno dato vita a una bella lotta allo scudetto, i romani nella prima parte e i bergamaschi nel periodo successivo allo stop dovuto al Covid-19. La terza e la quarta forza dell’ultimo campionato se la vedranno il 20 settembre ed entrambe con gli stessi obbiettivi: raggiungere la Champions e confermarsi ai vertici della classifica. La gara di ritorno è fissata per il 31 gennaio a Bergamo, con orario ancora da definire. I bookmaker, nelle quote partite Serie A, vedono al momento in vantaggio i laziali, anche a fronte delle tante incognite sulla nuova squadra di Gasperini, come la partenza di Castagne e l’indefinito ritorno al calcio di Ilicic.

Alla seconda giornata, invece, si attende un’altra grande sfida, ovvero Roma – Juventus, mentre alla terza andranno in scena anche Lazio – Inter e di nuovo Juventus – Napoli. Una partenza col botto e che promette grande spettacolo, con tre sfide incredibili già alle prime giornate di campionato. Roma contro Juve è un match dal sapore storico e che negli ultimi anni ha sempre visto tantissimi gol ed emozioni susseguirsi senza sosta. La scorsa stagione finì 2 a 1 per i bianconeri a Roma, mentre al ritorno ad imporsi furono i giallorossi di Fonseca per 3 a 1. Sulla carta la Vecchia Signora parte favorita, viste anche le quote partite Serie A, che la danno come principale candidata allo scudetto. Da non sottovalutare, però, la formazione della capitale, che è risultata diverse volte imprevedibile e con un gioco molto propositivo. Contro il Napoli, invece, la Juventus se la vedrà con una squadra rimaneggiata ma pur sempre difficile da affrontare. Nell’ultimo incontro ad uscire vincitore fu la squadra di Gattuso in finale di Coppa Italia.

Lazio contro Inter è un altro di quei match che ha sempre lasciato il segno, visti i tanti e clamorosi precedenti, primo fra tutti quello del 5 maggio 2002, in cui i capitolini regalarono lo scudetto agli acerrimi nemici bianconeri. Da ricordare, inoltre, la finale di Coppa Uefa del 1998, in cui uno strepitoso Ronaldo portò il trofeo internazionale alla prima Inter di Moratti. I nerazzurri hanno disputato un buon campionato, terminato con la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia ma con tanta voglia di riscatto e vittorie. Tra le due formazioni sono 154 i precedenti, con 64 vittorie per l’Inter e 37 per la Lazio. Anche per questo nelle quote partite Serie A i nerazzurri vengono visti come favoriti.

Per quanto riguarda i derby, il primo da segnalare è quello di Milano, già alla quarta di campionato, seguito poi da quelli di Roma e d’Italia, entrambi a gennaio alla diciottesima giornata. Inter e Milan si sfideranno subito in ottobre, mentre le romane e il derby d’Italia alla fine del girone d’andata. I derby sono sempre delle partite a sé, equilibrate e difficili da pronosticare. Quello di Roma è finito con una vittoria per la Lazio e un pareggio nella scorsa stagione, mentre in quello di Milano a trionfare è stata sempre l’Inter. Nelle quote partite Serie A la favorita è sicuramente l’Inter contro il Milan e la Lazio contro la Roma, mentre regna l’equilibrio negli scontri tra bianconeri e nerazzurri nel Derby d’Italia.

Tante dunque le sfide e i big match in programma per questa nuova ed emozionante stagione di Serie A. Incontri storici e affascinanti che vedranno affrontarsi le migliori formazioni del campionato italiano in lotta per la vittoria del trofeo più ambito!