Deulofeu: il Milan si defila, ci prova il Napoli

Il destino di Gerard Deulofeu al Watford è sempre più in bilico. Il giocatore ha espresso più volte il desiderio di cambiare maglia ma al momento, al club inglese non sono arrivate offerte concrete. Lo spagnolo non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare al Milan ma ad oggi i rossoneri sembrano virare su altri obiettivi.

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, ci sarebbe però un’altra italiana interessata a Deulofeu. Si tratta del Napoli di Gattuso, in cerca di un esterno per rinforzare le fasce dopo l’addio di Callejon. I partenopei, interessati da tempo allo spagnolo, hanno riavviato i contatti con il Watford. L’idea del DS Cristiano Giuntoli sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in base alle presenze stagionali del giocatore.